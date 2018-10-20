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      В Житомире художник создает 3D-шедевры из соломы: невероятные фото

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      На Житомирщине бывший учитель физкультуры создает объемные картины из соломы. Свою технику художник оттачивал более двадцати лет. Он самостоятельно заготавливает все материалы для полотен и создает авторские рамы.

      Преподаватель физкультуры по образованию и художник по призванию. Уже 20 лет Николай Климович создает уникальные 3Д картины.

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      А делать их не так просто – нужна специальная солома, которую необходимо подготовить для работы. Говорит: лучше всего для картин подходит ржаная или пшеничная солома. Ее художник сначала специально разрезает на куски, варит и только потом делает основу будущих картин.

      Эта солома уже пригодна к тому, чтобы ее расщеплять с помощью утюга. Я расщепляю ее на полоски, разглаживаю, тогда приклеиваю друг к другу, и получается такое себе соломенное поле,
      – сказал художник Николай Климович.

      Больше всего художник любит историческую тематику, особенно периода Киевской Руси. Образы ищет в "Повести прошлых лет" Нестора-Летописца. На изготовление одной объемной композиции художник тратит не менее полутора лет.

      Микола Климович створює картини з соломи
      Николай Климович создает картины из соломы

      "Детали настолько маленькие, что я использую обычный медицинский шприц, потому что даже скальпелем нельзя взять такие маленькие детали. Бывает такое, что я могу две недели над ней (деталью – 24) работать, например, головой казака", – рассказал художник.

      Но учительское прошлое не дает о себе забыть. Правда, излагает он уже не спортивные нормативы, а искусство. В местной академии учит творить шедевры аж 40 детей.

      Микола Климович зі своєю картиною з соломи
      Николай Климович со своей картиной из соломы

      Все картины мастера объемные – имеют несколько планов. Сейчас художник работает над композицией, которая символизирует современное время – военный конфликт между Украиной и Россией.

      Почему двуглавый змей? Потому что герб России – это двуглавый орел. Сел на ее территорию Украины, которая в большом отчаянии, и уничтожает ее. Но вот есть украинский воин, который ведет борьбу,
      – сказал Климович.

      В общем, в творчестве Николая Климовича 100 уникальных работ.

      Теги: Новости Украины Новости культуры Новости Житомира
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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