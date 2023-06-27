Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что это хорошая новость для Украины.

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Такой самолет ликвидировали впервые

Во время неудачной попытки боевиков из террористической организации группа "Вагнера" во главе с предводителем Евгением Пригожиным "уйти на Москву" в России был уничтожен самолет Ил-22, и это был первый случай ликвидации такой авиации,

– подчеркнул Игнат.

Он добавил, что наши зенитные ракеты пытались сбить Ил-22, но тогда наши воины смогли лишь повредить его.

"Он вернулся тогда на базу, немного "разорван", его восстанавливали. Ил-22 работает вместе с самолетом А-50", – пояснил спикер.

Какую технику уничтожили боевики Пригожина

Кроме Ил-22, вагнеровцы уничтожили два боевых вертолета (один типа Ми и один Ка-52), один военно-транспортный вертолет Ми-8 и еще один РЭБовский Ми-8, выполняющий функцию создания препятствий. Последний, по словам Игната, очень ценен для российской армии, и таких вертолетов в России есть "не так много".

Игнат также констатировал, что уничтожение Ил-22 – это хорошая новость для Украины.

"Каждая уничтоженная единица техники, и вертолеты, и самолеты это хорошие новости для Украины. Это создает оккупантам проблемы. Плюс не забывайте еще летчики. Они самое ценное достижение, пилота просто так не подготовишь", – сказал Игнат.