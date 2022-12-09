После совершения преступления 38-летний Павел Николин, а именно так зовут оккупанта из ЧВК "Вагнера", пытался скрыться от правосудия, однако оно его настигло через день. Так что с мужчиной смогли пообщаться уже в зале суда российские СМИ, сообщает 24 канал.

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Думал, что убивал украинцев

Прежде всего российский оккупант объяснил, что он не дезертир, что не бежал с позиций. А всего лишь отстал от своей группы и заблудился. Он даже не понял, как пересек границу со страной-террористкой и оказался в Новошахтинске Ростовской области.

Также он заверил, что не знал, что стреляет в сограждан. "Думал, укропы", – с холодным взглядом ответил он на вопрос, почему стрелял в российских правоохранителей.

Не по форме (были одеты — 24 канал) и документы не предоставили,

– объяснил действия российских правоохранителей оккупант.

Интересно, что на вопрос о том, был ли он в составе ЧВК "Вагнер", мужчина сначала ответил утвердительно, однако через секунду решил исправиться: "Можно, я на этот вопрос не буду отвечать?" Отметим, что руководитель ЧВК Пригожин не очень доволен тем, что эта история попала в СМИ. По его мнению, она должна нести гриф "совершенно секретно".

Что известно о стрелке

Павел Николин – преступник, которого ЧВК "Вагнер" забрало на фронт из уфимской исправительной колонии. Сидел он за кражу и разбой. Отметим, что это была не первая его судимость: он был судим по меньшей мере 5 раз по уголовным статьям.

В результате перестрелки из автомата Калашникова, которую он устроил в России посреди дня, пострадали двое полицейских. Однако впоследствии российские СМИ написали, что ранен был только один человек, которому нападавший попал в таз. Они действительно были в гражданском и в это время, как сообщают разСМИ, разыскивали пропавшую без вести женщину.

После того, как, вероятно, понял, что натворил, преступник попытался скрыться от правоохранителей, поэтому чтобы его поймать:

ввели план перехвата,

закрыли город на выезд,

призвали местных не выходить из домов.

Уже спустя сутки преступника нашли на заброшенной свиноферме. Однако когда его "зажали в угол", он все равно сопротивлялся аресту.