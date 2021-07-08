Об этом в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Он заявил, что эта ситуация – настоящий позор.
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"Это позор. Она может иметь очень плохие последствия для Украины в целом, ведь Pfizer может приостановить поставки вакцины. Мы не можем этого допустить", – заявил Радуцкий.
Ляшко направил соответствующие заявления
Он сообщил, что Ляшко уже направил заявления о возможном преступлении в Нацполици. и Офис генпрокурора. Следствие уже ведут.
Я думаю, должны быть очень жесткие наказания, если этот случай был. Вероятнее всего, что он был, потому что мы это видели в интернете,
– отметил Радуцкий.
Он выразил надежду, что следствие доведут до конца. В противном случае последствия могут быть не только для этой клиники, но и для всей Украины, которая в этом не виновата.
Интервью с Михаилом Радуцкиv в "перекрестном допросе": смотрите видео
Скандал с вакцинацией френдов: главное
- Блогерша опубликовала историю о вакцинации 6 июля. В ней отметила клинику и препарат, которыv осуществила прививки – Pfizer.
- Впоследствии Френдbй удалила историю и опубликовала новую – на ней уже не было указано этf информациz.
- Видео удалось сохранить журналистке "Украинской правды". Его можно посмотреть здесь.
- В клинике заявили, что вакцинировали только работников.