Мир вышел на в среднем 10 миллионов вакцинаций в день. Это не звучит очень оптимистично, если посчитать, что за год такой вакцинации можно двумя дозами лишь 1,8 миллиард человек вакцинировать.

Все ждут: какова ситуация с вакцинацией

Но, если посмотреть на то, что 20 февраля этот показатель был 5 миллионов вакцинаций в день, а 20 января – 2,9 миллиона в день, то несложно заметить, что темпы увеличиваются и довольно скоро мы увидим и 20 и 30 миллионов вакцинаций в день.

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Да, сейчас страны вроде США, Британии и Индии "сгребают" все дефицитные ресурсы, ограничивая экспорт не то что вакцин, а даже бутылочек.

Кстати, из-за "вакцинного национализма" Индии вакцину AstraZeneca недополучает не только Украина, но и почти все страны, включая родину этой вакцины – Британию.

Но первые две страны уже очень недалеки от того, чтобы их проблемой стала не нехватка доз, а поиск людей, которым эти дозы вколоть. А значит, что доз скоро будет не просто больше в мире, а они еще и более равномерно досупны для стран станут.

Кстати, Канада, с лета 2020 заказавшая самое большое количество вакцин на душу населения в мире, испытывает огромные проблемы с поставками доз, потому что Индия всем сейчас задерживает AstraZeneca, а в остальном они рассчитывали на поставки из США, которые вообще ничего не экспортируют. Так что далеко не только "бедная и глупая" Украина страдает, а и страна, заказавшая 8 доз вакцин на каждого жителя.

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При этом в контенентальной Европе лучше всего с вакцинацией... у Сербии. Сербы полшли довольно грамотным путем брать, все что получается брать и не жаловаться на то, что тут вам завод в Индии не подходит, тут вам у вакцин хуже цифра эффективности в пресс-релизе, чем у Pfizer/BioNTech. Разве что использование им Спутника достойно осуждения и порицания.

P.S. Крым – это Украина.