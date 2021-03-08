В Турции продолжается вакцинация от COVID-19: сколько людей уже получили прививки
По состоянию на 8 марта свыше 7,5 миллиона людей в Турции получили первую дозу вакцины от COVID-19. А вот двумя дозами привились уже более 2,4 миллиона человек.
Источник:Anadolu Agency
Как сообщили в Минздраве Турции, всего сделали примерно 10 миллионов прививок своим гражданам по всей стране.
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Какие города являются лидерами по вакцинации
Больше всего от коронавируса привили жителей Стамбула. Там вакцину получили 1,59 миллиона человек. А вот на втором месте оказалась столица Турции Анкара. Там сделали более 823 270 прививок против коронавируса.
Отметим, что массовая вакцинация в Турции стартовала 14 января. В первую очередь прививки получили медицинские работники и высшие должностные лица, чтобы увеличить доверие общественности к вакцинам.
К слову, 14 января свою прививку от коронавируса получил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Его вакцинировали китайским препаратом CoronaVac.
COVID-19 в Турции: главное
- Согласно данным Worldometers, с начала пандемии COVID-19 заболели более 2,7 миллиона человек. Из них больше 2,6 миллиона – выздоровели. К сожалению, 29 тысяч больных умерли.
- Сейчас в Турции фиксируют по 11 тысяч новых больных за сутки. Однако на пике пандемии в стране их было значительно больше – более 30 тысяч ежедневно.
- С 1 марта Турция начала постепенно отменять жесткие ограничения по коронавирусу. Несмотря на это, туристам, которые едут в Турцию, все еще нужно сдавать ПЦР-тест.
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