По состоянию на 8 марта свыше 7,5 миллиона людей в Турции получили первую дозу вакцины от COVID-19. А вот двумя дозами привились уже более 2,4 миллиона человек.

Как сообщили в Минздраве Турции, всего сделали примерно 10 миллионов прививок своим гражданам по всей стране.

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Какие города являются лидерами по вакцинации

Больше всего от коронавируса привили жителей Стамбула. Там вакцину получили 1,59 миллиона человек. А вот на втором месте оказалась столица Турции Анкара. Там сделали более 823 270 прививок против коронавируса.

Отметим, что массовая вакцинация в Турции стартовала 14 января. В первую очередь прививки получили медицинские работники и высшие должностные лица, чтобы увеличить доверие общественности к вакцинам.

К слову, 14 января свою прививку от коронавируса получил и президент Турции Реджеп Эрдоган. Его вакцинировали китайским препаратом CoronaVac.

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