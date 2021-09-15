Україна стоїть на порозі третьої хвилі епідемії. Зараз все йде до того, що нас чекатиме й новий локдаун – це коли знову закриватимуть школи та торговельно-розважальні центри, а до комунального транспорту пускатимуть лише за перепустками.

Обратите внимание Когда начнут действовать новые правила карантина: дата

Українці винні в тому, що коронавірус ще не переможений

Щоб ту третю хвилю побачити, не треба бути лікарем-епідеміологом чи нобелівським лауреатом зі статистики. Достатньо буквально переглянути графік нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні, щоб одразу побачити там:

першу хвилю – з осені 2020 року;

другу хвилю – навесні 2021 року.

І зрозуміти, що нині все розвивається за вже двічі баченими сценаріями. Це видно на тому графіку, адже крива кількості нових хворих знову впевнено рухається вгору.

Хвороба не переможена. В нас так і не сталося колективного імунітету, і, як не дивно, цього разу не влада в тому винна, що вакцинами нас не забезпечила.

Винні самі українці, адже, згідно з соцопитуванням, половина наших з вами співгромадян навіть і не збиралися щепитися від коронавірусу. Чи то бояться міфічних наслідків від тієї вакцини, чи то їм просто ліньки дійти до пункту вакцинації.

Від COVID-19 помер відомий ізраїльський антивакцинатор

Спеціально для цих категорій хочу познайомити з Хай Шауляєм. Це досить відомий в Ізраїлі антивакцинатор. "Епідемії немає, вакцина непотрібна і небезпечна", – вважає він.

Але біда в тому, що познайомитися з ним ви можете лише заочно і не тому, що ми в Україні, а він в Ізраїлі. Чоловік помер від COVID-19. Помер, тому що не був вакцинований.



Антивакцинатор Хай Шауляй помер від коронавірусу / Фото з його фейсбук-сторінки

Він дуже боявся наслідків від вакцини, тому її собі і не робив. Але зрештою вбили його не наслідки, а хвороба, від якої щеплення його б точно вберегло.

Я не буду вас переконувати, що вакцини безпечні. Скажу інакше – ймовірність того, що невакцинованим ви помрете від ковіду, набагато вища, ніж ймовірність того, що в разі вакцинації будуть вам там колись якісь негативні наслідки.

Не повторюйте долю цього ізраїльського антивакцинатора. Ба більше, він вже далеко не перший з ідейних противників вакцин, хто помирає від коронавірусу, і в останні хвилини свого життя, напевно, готовий і дияволу був закласти свою душу, щоб отримати можливість повернутися в часі і захиститися вакциною від смертельного для себе вірусу.

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Вакцини дозволять жити українцям нормальним життям

Ну і тепер від філософських розмірковувань до суто практичних речей: чому таки варто вакцинуватися навіть тим, кому робити це ліньки. Маючи дві дози і сертифікат вже зараз можна заощаджувати гроші під час подорожей. Адже вакцинованим не треба пред'являти на кордоні обов'язковий для решти ПЛР-тест. То ж це суттєва економія.

Але вже незабаром, коли третя хвиля ширитиметься Україною і уряд запроваджуватиме по регіонах карантини, то сертифікати про щеплення стануть нам фактично перепусткою у нормальне життя. Адже лише з ними пускатимуть у кіно, в ресторани й спортивні зали.

Навіть просто прогулятися на вихідних родиною у ТРЦ можна буде лише маючи той сертифікат:

жовтий з одною дозою;

зелений з двома дозами.

Саме такі антиковідні ініціативи і розробляє нині наш уряд. І треба розуміти, що спрямовані ці нові заборони та обмеження будуть насамперед для того, щоб стимулювати вакцинуватися. Адже саме для вакцинованих будуть тепер значні пом'якшення в тих прийдешніх карантинах та локдаунах

Тому ви, звісно, можете і далі собі лінуватися зі щепленням та чекати у моря погоди, але єдине, чого ви дочекаєтеся, що без вакцини вам у новому карантині стане жити некомфортно. Тоді як решта вакцинованих українців навіть і не помітять нових заборон, адже їх вони не стосуватимуться.

Тому вибір за вами:

або просто зараз піти й вакцинуватися, щоб до початку локдауну вже мати той повноцінний сертифікат-перепустку;

або потім бігати кабінетами, стояти в чергах, плюватися на бюрократію і скаржитися на затримки в Helsi та Дії, і шкодувати, чому не подумали вколоти собі ту вакцину заздалегідь.​

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