В чем обвинили судью
По данным суда, Билык приняла незаконное решение по делу. В течение 30 дней осужденная еще может подать апелляцию и обжаловать свой приговор.
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Билык требовала деньги у частного предпринимателя за вынесение уточняющего решения в его пользу. Говорится о деле об изъятии 13,5 тонны топлива органами Государственной фискальной службы. Судья пообещала предпринимателю вернуть топливо, а свои "услуги" оценила в 1 тысячу евро.
Какое наказание назначили Билык
- 6 лет лишения свободы;
- конфискация автомобиля и земельного участка;
- лишение права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.
Что известно об Анне Билык
- По данным "Честно", в Броварском суде Билык работает с 2002 года. Известно, что у судьи есть сын адвокат.
- Летом 2017 года правоохранители задержали Билык в ее служебном кабинете. Тогда по подозрению во взяточничестве арестовали имущество судьи.
- Несмотря на то, что на Билык составили обвинительный акт, она продолжала работать в суде.
- Сначала дело рассматривал Деснянский райсуд Киева, а через 2 года материалы передали в ВАКС. 14 января 2021 года за неявку на заседание Антикоррупционный суд оштрафовал Билык.