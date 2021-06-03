В чем обвинили судью

По данным суда, Билык приняла незаконное решение по делу. В течение 30 дней осужденная еще может подать апелляцию и обжаловать свой приговор.

К теме Миллионные схемы нечестных дельцов: судья Шум помогала обдирать иностранных инвесторов

Билык требовала деньги у частного предпринимателя за вынесение уточняющего решения в его пользу. Говорится о деле об изъятии 13,5 тонны топлива органами Государственной фискальной службы. Судья пообещала предпринимателю вернуть топливо, а свои "услуги" оценила в 1 тысячу евро.

Какое наказание назначили Билык

  • 6 лет лишения свободы;
  • конфискация автомобиля и земельного участка;
  • лишение права занимать должности, связанные с осуществлением правосудия, сроком на 3 года.

Что известно об Анне Билык

  • По данным "Честно", в Броварском суде Билык работает с 2002 года. Известно, что у судьи есть сын адвокат.
  • Летом 2017 года правоохранители задержали Билык в ее служебном кабинете. Тогда по подозрению во взяточничестве арестовали имущество судьи.
  • Несмотря на то, что на Билык составили обвинительный акт, она продолжала работать в суде.
  • Сначала дело рассматривал Деснянский райсуд Киева, а через 2 года материалы передали в ВАКС. 14 января 2021 года за неявку на заседание Антикоррупционный суд оштрафовал Билык.

 