В Ровно простились с 51-летним защитником Украины Валерием Шигоревым

Об этом сообщил секретарь Ровенского городского совета, исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян.

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Что известно о Валерии Шигореве

В ряды Вооруженных сил Украины Валерия Шигорева мобилизовали в июле 2024 года.

В свое время он прошел срочную военную службу в Национальной гвардии Украины, где получил звание сержанта.

В феврале 2025 года военный получил ранение во время выполнения боевых задач на передовой.

После прохождения курса лечения боец вернулся в строй. В дальнейшем он исполнял обязанности инструктора и передавал свой боевой опыт сослуживцам.

У мужчины остались мама, брат и сын.

Прощание с Валерием Шигоревым: смотрите видео