В Ровно простились с 51-летним защитником Украины Валерием Шигоревым

В Ровно простились с военнослужащим Валерием Шигоревым / Коллаж 24 Канала
В Ровно простились с 51-летним старшим сержантом Вооруженных сил Украины Валерием Шигоревым. Воин скончался 1 ноября 2026 года в Днепропетровской области в результате минно-взрывной травмы.
Об этом сообщил секретарь Ровенского городского совета, исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян.
Что известно о Валерии Шигореве
В ряды Вооруженных сил Украины Валерия Шигорева мобилизовали в июле 2024 года.
В свое время он прошел срочную военную службу в Национальной гвардии Украины, где получил звание сержанта.
В феврале 2025 года военный получил ранение во время выполнения боевых задач на передовой.
После прохождения курса лечения боец вернулся в строй. В дальнейшем он исполнял обязанности инструктора и передавал свой боевой опыт сослуживцам.
У мужчины остались мама, брат и сын.
Прощание с Валерием Шигоревым: смотрите видео
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии