Об этом Главнокомандующий ВСУ написал в своем телеграмме. Он отметил роль добровольцев в освободительной войне против русских захватчиков.
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Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Каждый день. Ежесекундно. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит быть добровольцем,
– сказал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что, прежде всего, украинские добровольцы доказывают это в героических боях на передовой.
"В круглосуточном волонтерском труде. Помощью в тылу. По зову сердца, ради победы. Враг хочет нас сломать, но нация добровольцев – непобедима. Сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость", – подчеркнул он.
Что стоит знать о Дне добровольца
- 14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. Именно в этот день в 2014 году сформировался первый добровольческий батальон на полигоне в Новой Петровке, состоявший из 500 бойцов Самообороны Майдана.
- Постановление о памятной дате Верховная Рада приняла 17 января 2017 года. С тех пор 14 марта чествуют мужество и героизм защитников, добровольно ушедших защищать независимость и территориальную целостность Украины.