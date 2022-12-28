В среду, 28 декабря, Президент Украины выступал перед украинскими парламентариями – в зале, в частности, присутствовал генерал Залужный. Фотографам удалось зафиксировать момент, когда главнокомандующий проницательно посмотрел вверх.

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"В его взгляде усталость и победа"

Следует сказать, что Залужный не является эмоциональным человеком, однако эта фотография, которую сделал в Верховной Раде фотограф Андрей Нестеренко, очень выразительна. Кто-то увидел в ней героизм, кто-то – усталость, но одновременно и жажду борьбы, а кто-то – все перечисленное. Собственно, в этом и суть многогранной личности генерала – то есть он так разносторонен, каким и кажется людям.



Историческое фото Залужного в Верховной Раде / Фотография Андрея Нестеренко

Если посмотреть только маленький процент от того, что писали люди в комментариях под фотографией, можно понять, что украинский генерал их сильно вдохновляет к борьбе. Пользователи сети благодарили Залужного и фотографа за этот кадр.

Реакция людей на фото Залужного в Раде: смотрите скриншоты из фейсбука

В то же время, один из пользователей твиттера написал, что с Залужным все же есть одна проблема – если это можно, конечно, так назвать. Мол, скоро все начнут называть новорожденных детей Валериями.

Даже герои имеют примеры для подражания

Уже можно смело констатировать, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный послужил примером для многих украинцев. Однако есть и тот, кем сам увлекается украинский генерал. В интервью иностранным журналистам военный рассказал, что берет пример у Геннадия Воробьева – командующего Сухопутными войсками ВСУ от 2009 до 2014 года. Он, по словам Залужного, – это человек, которому было нелегко, потому что он всем помогал и не уставал это делать.