Обломки упавшей в Днепре 11 марта российской ракеты показал начальник очередной смены города Днепр Игорь Гетало.

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Останки ракеты валялись в километре от места падения

Это те обломки, которые остались от ракет, нанесших удар по нашему родному Днепру,

– сказал на видео спасатель.

Игорь Гетало добавил, что эти обломки были обнаружены на расстоянии примерно в 1 километре от места падения самой ракеты.

Обломки вражеской ракеты, упавшей в Днепре: смотрите видео

Атака на Днепр 11 марта

Напомним, утром 11 марта российские захватчики нанесли по Днепру 3 авиаудара. Враг, в частности, попал вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома. Также оккупанты попали в двухэтажную обувную фабрику. Там вспыхнул пожар, через несколько часов его удалось ликвидировать.