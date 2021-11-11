Только ведет ее Лукашенко. Это его своеобразная месть западным соседям Беларуси за поддержку оппозиции и за санкции против режима Лукашенко.

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В Варшаве и Вильнюсе уже поняли, что это война, хотя и специфическая

Понять это должны также в Брюсселе и в Берлине. Ведь это война не только против Польши и Литвы, это война против Евросоюза в целом.

И отвечать надо совместно и серьезно. Иначе это будет очередное проявление слабости. И тогда унижать Евросоюз будет уже не только Лукашенко, но и Путин, да и некоторые другие авторитарные лидеры.

Лукашенко устроил гибридную войну против стран ЕС / Фото из архива 24 канала

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Впрочем, Путин это уже делает в газовой сфере. И провоцирование ценовой лихорадки на газовом рынке – это также одна из форм гибридной войны.

Лукашенко и Путин устроили ад на границе / Скриншот видео