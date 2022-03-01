И сейчас призвал своих сограждан не бояться отсидеть 15 суток. Именно столько угрожает за выход на протест. Но этот выход может спасти жизнь людей в Украине.

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Каждый человек, который выходит на протест, отвлекает силовиков Путина от Украины

Михаил Ходорковский призвал россиян не бояться отсидеть 15 суток за митинг против войны в Украине и режима Владимира Путина. "Путин не справляется. Путин завяз в Украине. Чтобы справиться, он бросает туда абсолютно все, что имеет. Полицию, ОМОН, СОБР и так далее", – объяснил он.

Каждый человек, который сейчас выходит на улицы российских городов, каждый, кто выходит на протест – он отвлекает часть сил Путина от убийства украинских граждан,

– подчеркнул Ходорковский.

И спросил слушателей: "Ваши 15 суток стоят того, чтобы не дать убить одного мирного человека?"

Я отсидел более 10 лет, отстаивая то, что я считал правильным. Если вы считаете правильным, чтобы не убивали граждан соседнего государства – просто потому, что этому типчику того захотелось, – противодействуйте! Сегодня выход на улицу – это противодействие убийству людей в Украине,

– призвал оппозиционер.

И добавил: "Я даже не говорю сейчас о неисполнении приказов военнослужащими. Да, у вас будут проблемы, но они будут недолгими. Потому что Путин недолго будет еще у власти. А потом вы, кто не выполнил преступный приказ, станете героями".

Кто такой Михаил Ходорковский Это бывший олигарх и политик России, в 2005 и 2010 осужденный на большие сроки за "отмывание денег". Однако всем было понятно, что на самом деле речь шла о политическом заказе, ведь взгляды и действия влиятельного Ходорковского не устраивали Владимира Путина, который строил систему тотального страха и лояльности.



В 2013 году Путин выпустил Ходорковского – чтобы США не разворачивали кампанию за бойкотирование Олимпиады в Сочи и расширение санкционного "списка Магнитского".