Митрополит заявил: нечего сомневаться в том, что в Украине идет война. Российские солдаты стреляют по мирным людям – у которых нет оружия.

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В ваших силах остановить это, – митрополит Климент

Я обращаюсь к вам (российским матерям – 24 канал) с просьбой остановить это безумие. Заберите своих детей, не впускайте их в Украину, заберите тех, кто в плену, остановите тех, кто садится на танки,

– сказал митрополит.

Климент подчеркнул, что за эти несколько дней войны – более 6 тысяч убитых. Священнослужитель говорит, что его шокируют идеологи, которые уверяют, что в Украине ничего не происходит. Все обращения митрополита Крымского и Симферополя проиллюстрированы кадрами пленных и убитых российских солдат, а также уничтоженной техники.

Смотрите обращение митрополита Климента:

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