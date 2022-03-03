С начала войны убили более 9 тысяч оккупантов. Однако в России это количество уменьшается почти в 20 раз. Кроме того, в Кремле заявили, что забирать пленных и погибших пока не планируют.

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Священник обратился к русским матерям

Митрополит Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент обратился к матерям России. Он заявил, что дети, которых они любили, воспитывали и на которых надеялись, стали убийцами.

В Украине идет война. Ваши дети стреляют в мирных людей, убивают женщин, убивают детей,

– отметил священник.

Он призвал россиян остановить это безумие и забрать своих сыновей домой. Они ведь способны это сделать.

"За 6 дней войны – более 6 тысяч убитых. Меня ужасают идеологи, которые сейчас работают в соцсетях и на телевидении и рассказывают, что в Украине сейчас ничего не происходит. Зная реальные события", – добавил митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ.

Священник подчеркнул, что самое страшное, что русские матери не узнают о большинстве тел , ведь их можно определить только по остаткам ДНК.

"Что вам вернут? Кого вам вернут? Вы рожали своих детей для чего? Для того чтобы они погибли в Украине убийцами? Остановите войну! Вы матери. Вам Бог дал таинство родить ребенка и величайшее горе, когда мать хоронит своих детей", – заметил священник.

Отец Климент подчеркнул, что смерти сыновей уже пришли в дом русских матерей. Он призвал их проснуться.

Смотрите обращение митрополита Симферопольского и Крымского Климента:

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