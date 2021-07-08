В Апелляционном суде округа Колумбия заявили, что Джулиани отстранят от работы в Вашингтоне в ожидании решения по его ситуации в Нью-Йорке. Говорилось именно о прекращении его адвокатской лицензии.
К теме Никак не угомонится: Дональд Трамп подал в суд на Twitter, Google и Facebook
В СМИ заявляли, что федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли часть доказательств из электронной почты бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко и экс-главы фискальной службы Романа Насирова. Это сделали именно в рамках расследования против бывшего адвоката Трампа Джулиани.
По информации издания, прокуроры подозревают, что во время работы на Дональда Трампа Рудольф Джулиани мог нарушить законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент.
Дело относительно Джулиани: кратко
- Судьи признали, что Рудольф Джулиани делал "ложные и вводящие в заблуждение заявления" в суде и на публике, когда он оспаривал результаты выборов 2020 года от имени Дональда Трампа.
- На протяжении нескольких лет он был личным адвокатом Дональда Трампа, бывшего президента США. Он фигурировал в расследовании Конгресса и правоохранительных органов.