В Апелляционном суде округа Колумбия заявили, что Джулиани отстранят от работы в Вашингтоне в ожидании решения по его ситуации в Нью-Йорке. Говорилось именно о прекращении его адвокатской лицензии.

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В СМИ заявляли, что федеральные прокуроры Нью-Йорка изъяли часть доказательств из электронной почты бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко и экс-главы фискальной службы Романа Насирова. Это сделали именно в рамках расследования против бывшего адвоката Трампа Джулиани.

По информации издания, прокуроры подозревают, что во время работы на Дональда Трампа Рудольф Джулиани мог нарушить законы о лоббировании, когда действовал как незарегистрированный иностранный агент.

Обратите внимание! Рудольф Джулиани выступил на митинге в поддержку Дональда Трампа 6 января 2021 года. Тогда он в очередной раз призвал сторонников бывшего президента продолжать борьбу и пообещал "новые доказательства фальсификаций".

Дело относительно Джулиани: кратко