24 Канал Новости Украины "Бавовна" пылала, пылает и будет пылать: Малюк поделился, будет ли дальше работать в СБУ
13 января, 15:02
"Бавовна" пылала, пылает и будет пылать: Малюк поделился, будет ли дальше работать в СБУ

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Василий Малюк заявил, что продолжит работать в СБУ.
  • Он пообещал работать на благо народа и государства.

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что продолжит работать для Украины. Он пообещал, что враг и в дальнейшем будет получать отпор от СБУ, как и раньше.

Об этом заявил Василий Малюк в эксклюзивной колонке 24 Канала.

Что сказал Василий Малюк о своей дальнейшей работе?

Генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что в дальнейшем будет работать в СБУ. Он уходит только с должности начальника, однако его работа на этом не завершается. Малюк анонсировал, что будет работать "на благо народа и государства" в системе Службы.

По словам Василия Малюка, он будет прилагать усилия, чтобы Украина оставалась независимым государством, а справедливый мир наконец наступил.

Картина с казаком Мамаем, который сидит на черепах врагов, остается со мной. А это значит, что всем негодяям я и в дальнейшем могу предложить ту же перспективу, что и раньше, 
– отметил Малыш.

Что предшествовало?

  • 13 января Верховная Рада официально приняла решение об увольнении Василия Малюка с должности начальника СБУ. Новую должность Малюка пока не объявляли. Временно исполнять обязанности главы Службы взамен будет Евгений Хмара.

  • Малюк отметил, что во время его работы спецоперации СБУ каждый раз становились козырем в разговорах с партнерами. Под его командованием удалось осуществить не одну успешную операцию.

  • Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии 24 Канала отметил, что Василий Малюк теперь может возглавить какое-то направление работы, направленное на уничтожение чрезвычайно критических предприятий для российской экономики. Он предполагает, что это может быть своеобразный "украинский Моссад".