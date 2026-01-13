"Бавовна" пылала, пылает и будет пылать: Малюк поделился, будет ли дальше работать в СБУ

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что продолжит работать для Украины. Он пообещал, что враг и в дальнейшем будет получать отпор от СБУ, как и раньше.

Об этом заявил Василий Малюк в эксклюзивной колонке 24 Канала.

Что сказал Василий Малюк о своей дальнейшей работе?

Генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что в дальнейшем будет работать в СБУ. Он уходит только с должности начальника, однако его работа на этом не завершается. Малюк анонсировал, что будет работать "на благо народа и государства" в системе Службы.

По словам Василия Малюка, он будет прилагать усилия, чтобы Украина оставалась независимым государством, а справедливый мир наконец наступил.

Картина с казаком Мамаем, который сидит на черепах врагов, остается со мной. А это значит, что всем негодяям я и в дальнейшем могу предложить ту же перспективу, что и раньше,

– отметил Малыш.

Что предшествовало?