"Бавовна" палала, палає і буде палати: Малюк поділився, чи буде далі працювати в СБУ

Колишній глава Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що продовжить працювати для України. Він пообіцяв, що ворог і надалі отримуватиме відсіч від СБУ, як і раніше.

Про це заявив Василь Малюк в ексклюзивній колонці 24 Каналу.

Дивіться також Масові звільнення та нові призначення Зеленського: у The Telegraph припустили мету таких кроків

Що сказав Василь Малюк про свою подальшу роботу?

Генерал-лейтенант Василь Малюк заявив, що надалі працюватиме в СБУ. Він йде лише з посади начальника, однак його робота на цьому не завершується. Малюк анонсував, що буде працювати "на благо народу та держави" у системі Служби.

За словами Василя Малюка, він буде докладати зусиль, щоб Україна залишалася незалежною державою, а справедливий мир нарешті настав.

Картина з козаком Мамаєм, який сидить на черепах ворогів, залишається зі мною. А це означає, що усім негідникам я й надалі можу запропонувати ту саму перспективу, що й раніше,

– зазначив Малюк.

Що передувало?