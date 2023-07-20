Об этом сообщил украинский историк Вахтанг Кипиани. По его словам, в последние годы Овсиенко болел. На этой неделе Кипиани обсуждал с племянниками погибшего, чтобы перевезти в лучшее место для реабилитации и лечения Овсиенко.

Смотрите также Умер выдающийся писатель Милан Кундера, написавший "Невыносимая легкость бытия"

Не стало Василия Овсиенко – человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брежневско-горбачевских лагерей… Это был большой и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы,

– отметил Вахтанг Кипиани.

Что известно о Василии Овсеенко

Василий Овсиенко родился 8 апреля 1949 в селе Ставки Радомышльского района Житомирской области. После окончания школы в 1966-м работал в колхозе, а с 1967 года – литработником районной газеты в Народичах.



Василий Овсиенко в молодости / Фото из фейсбука Вахтанга Кипиани

В 1967-1972 годах учился на филологическом факультете Киевского университета.

Весной 1968 года сделал несколько фотоотпечатков трактата Ивана Дзюбы "Интернационализм или русификация?". Распространял украинский самиздат в среде студентов.

5 марта 1973 года был арестован по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды. Приговор: 4 года лишения свободы в лагерях строгого режима.



Впервые был арестован в марте 1973 года / Фото из фейсбука Вахтанга Кипиани

В 1976 году на профилактике в Киевском КГБ отказался от признания вины. Уволившись, жил под административным надзором в родном селе и работал в колхозе художником-оформителем.

18 ноября 1978 года был задержан милицией в связи с приездом к нему члена УГГ Оксаны Мешко и Ольги Бабич-Орловой. Объяснение давать отказался, за что милиционер обругал его матом и вытолкнул из сельсовета. Овсиенко подал на милиционеров и кагэбиста в суд, после чего против него самого 1 декабря было возбуждено уголовное дело по обвинению в оказании насильственного сопротивления милиционерам – якобы оторвал милиционеру две пуговицы.

Следовательно, 8 февраля 1979 года приговорен Радомышльским райсудом к 3 годам лишения свободы за "сопротивление милиции".

Отказался свидетельствовать по делам Л. Лукьяненко, М. Матусевича, Г. Снегирева, В. Стуса, Д. Мазура, в защиту последнего подал заявление в КГБ.

26 августа 1981 года осужден "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Помилован указом Верховного Совета СССР от 12 августа 1988 года.

В сентябре 1988 вошел во Всеукраинский координационный совет Украинского Хельсинкского Союза, возглавлял его Житомирский филиал.

С апреля 1990 года был секретарем Украинской республиканской партии по издательским делам. С мая 1997 года – заместитель председателя Республиканской христианской партии.

Награжден орденами: