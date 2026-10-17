Об утрате сообщил Рожновский сельский совет.

Что известно о потере?

Военнослужащий родился 24 апреля 1977 года и служил в рядах части А4267, выполняя свой долг по защите Родины.

Никакие слова не способны утешить боль от потери родного человека. Пусть Господь даст сил пережить эту тяжелую скорбь, а светлая память о Василии навсегда останется в сердцах всех, кто его знал,

– выразили соболезнования в органах местного самоуправления.

В общине также поблагодарили погибшего солдата за верность присяге и отметили, что информацию о встрече кортежа и церемонии похорон сообщат дополнительно.

Кого Украина потеряла на поле боя?

На войне против России погиб 47-летний сержант Владимир Стецко, уроженец села Бровары в Хмельницкой области, который защищал Украину еще со времен АТО. После начала полномасштабного вторжения он добровольно вернулся в армию 8 марта 2022 года, служил командиром пушки и участвовал в обороне Авдеевки, Харькова, Сум и других населенных пунктов. Воин погиб 30 сентября в бою вблизи Верхнего Песчаного в Сумской области.

Также на фронте погиб 45-летний военнослужащий из Борисполя Николай Скрипка. В ряды Вооруженных сил Украины он вступил в январе 2024 года. Защитник погиб 5 мая того же года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. До полномасштабного вторжения мужчина много лет работал в международном аэропорту "Борисполь".