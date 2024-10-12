Кроме Василия Особы, в этот день во Львове в последний путь проведут еще шестерых украинских защитников. Об этом сообщает Львовская ОВА.

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Василию Особе было 35 лет

Василий Особа был уроженцем города Добромиль Львовской области.

Еще в 2013 – 2014 годах он участвовал в Революции Достоинства, а с января 2022 – начал военную подготовку.

"Защищал суверенитет и территориальную целостность Родины в рядах 4 бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука Национальной гвардии Украины", – сообщили во Львовской ОВА.

Василий Особа погиб 6 октября в бою с россиянами. Ему было всего 35 лет.

В этот день во Львове также попрощаются с Василием Лисом, Юрием Волынцом, Марьяном Химичем, Игорем Ильницким, Михаилом Езерским и Андреем Десятником.

Во Львове прощаются с Василием Особой: смотрите видео

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