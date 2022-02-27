Воины Воздушных Сил мужественно дают отпор россиянам. Это касается не только Василькова, но и других городов и военных гарнизонов.

К теме Трудные сутки: оккупанты продолжают обстрелы по всем направлениям

Разгромили 6 колонн

В сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов.

В частности, в Херсонской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях и Запорожье.

Трудные бои в Василькове