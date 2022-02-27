Воины Воздушных Сил мужественно дают отпор россиянам. Это касается не только Василькова, но и других городов и военных гарнизонов.
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Разгромили 6 колонн
В сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники оккупантов.
В частности, в Херсонской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях и Запорожье.
Трудные бои в Василькове
Напомним, что в Василькове 26 февраля тоже были тяжелые бои. Оккупанты обстреливали город из баллистических ракет. Они попали в нефтебазу. Это колоссальный вред для экологии.