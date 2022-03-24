Спасатели получили уведомление об обстрелах территории предприятия в Васильковском районе в 02:05. И сразу отправились на место обстрела.

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По прибытии оказалось, что огнем охвачено производственно-складское помещение на площади более 4000 квадратных метров. Кроме того, была угроза возгорания административного здания.

Пожарные во время пожара на складах / Фото ГСЧС

Пожар был локализован в 05:05 и полностью ликвидирован в 08:29. На месте вызова работало 24 пожарных и 6 единиц техники.

Пострадавших и погибших не обнаружено.