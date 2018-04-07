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Ватиканского дипломата арестовали за детскую порнографию

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Скандал в Ватикане
Скандал в Ватикане / Фото из свободных источников

В Ватикане арестовали бывшего дипломата, которого подозревают в хранении детской порнографии в США и Канаде.

Об этом сообщает Reuters.

Арест обвиняемого Карло Альберто Капеллу был осуществлен после выдачи соответствующего ордера от главного магистрата Святого Престола.

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Известно, что он ранее работал в посольстве Ватикана в Вашингтоне, однако был отозван с должности в августе 2017 года.

В Ватикане сообщили, что Капелла был арестован в соответствии со статьями закона 2013 года, подписанного папой Франциском. Статьи, цитируемые заявлением, связаны с детской порнографией. Его могут приговорить к 12 годам тюрьмы.

Отмечается, что Капелла вошел в дипломатический корпус в 2004 году, и перед началом работы в Вашингтоне занимал дипломатические должности в Гонконге и Италии.

После того, как Капелла был отозван в Рим, полиция в Виндзоре, Канада, заявила, что выдала ордер на его арест по подозрению в хранении и распространении детской порнографии в Интернете.

Напомним, один из самых влиятельных в Ватикане священнослужителей Луиджи Капоцци – секретарь кардинала Франческо Коккопалмерио – попал в громкий секс-скандал, устроив гомосексуальную оргию.

Теги: Новости политики Канада Новости США Скандал Ватикан
Источник: 24 Канал
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