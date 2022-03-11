Для этого в Офисе Президента опубликовали важную памятку о маршрутах эвакуации, которые должны провести сегодня, 11 марта.
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Маршруты гуманитарных коридоров на 11 марта:
- Мариуполь – Запорожье
- Пологи – Запорожье
- Волноваха – Покровск
- Энергодар – Запорожье
- Изюм – Лозовая
- Буча – Киев
- Гостомель – Киев
- Козаровичи – Киев
- Микуличин – Киев
- Андреевка – Житомир
- Макаров – Житомир
- Бородянка – Житомир
Памятка от ОП о маршрутах эвакуации 11 марта / Телеграмм ОП
Обратите внимание! Только 9 марта пошли первые гуманитарные коридоры, у которых есть результаты. С разных территорий Украины за 2 суток удалось вывезти 83 тысячи детей, женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью.
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