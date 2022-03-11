Для этого в Офисе Президента опубликовали важную памятку о маршрутах эвакуации, которые должны провести сегодня, 11 марта.

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Маршруты гуманитарных коридоров на 11 марта:

  • Мариуполь – Запорожье
  • Пологи – Запорожье
  • Волноваха – Покровск
  • Энергодар – Запорожье
  • Изюм – Лозовая
  • Буча – Киев
  • Гостомель – Киев
  • Козаровичи – Киев
  • Микуличин – Киев
  • Андреевка – Житомир
  • Макаров – Житомир
  • Бородянка – Житомир


Памятка от ОП о маршрутах эвакуации 11 марта / Телеграмм ОП

Обратите внимание! Только 9 марта пошли первые гуманитарные коридоры, у которых есть результаты. С разных территорий Украины за 2 суток удалось вывезти 83 тысячи детей, женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью.

ВСУ

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