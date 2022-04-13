Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский. Он отметил, что заробитчане ежегодно присылают в Украину десятки миллиардов гривен.

К теме Есть 2 уважительные причины, чтобы не вернуться в Украину, – Вениславский о мужчинах за рубежом

"Безусловно, это очень важно, но важно, чтобы было куда присылать эти деньги и была возможность их тратить в мирной и свободной Украине, а не в таких условиях, которые рисует себе враг", – рассказал Вениславский.

Новый законопроект

В Украине могут принять законопроект, который исключит возможность неисполнения конституционной обязанности гражданами, которые находятся за границей. Речь идет о военной службе. Вениславский сказал, что власти не планируют возвращать одновременно всех мужчин.

Предлагаем, чтобы президент предусмотрел сроки возвращения в Украину,

– заявил депутат.

Вениславский о новом законе относительно военнообязанных: смотрите видео