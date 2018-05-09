Важное открытие: ученые впервые обнаружили "астероида-изгнанника"

Астрономы обнаружили первый углеродный астероид в холодных внешних областях Солнечной системы. Скорее всего этот объект сформировался в основном астероидном поясе между Марсом и Юпитером, а позже был выброшен на миллиарды километров в пояс Койпера.

Об этом сообщается в журнале The Astrophysical Journal Letters.

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Исследовательская группа под руководством Тома Секкалла из Университета Королевы в Белфасте нашла подтверждение этой гипотезы, в которой говорится о блуждании газовых гигантов. Ученые определили состав астероида (120216) 2004 EW95 в Поясе Койпера, который подтвердил тот факт, что небесное тело было когда-то "изгнано" из внутренней части Солнечной системы во внешнюю область.



Впервые на астероид 2004 EW95 обратила внимание группа Уэсли Фрейзера – астронома из Университета Королевы в Белфасте, в ходе программных наблюдений на "Хаббле". Отражательный спектр этого небесного тела – спектральный состав световых волн, отраженных от поверхности объекта – отличался от спектров похожих на него малых тел пояса Койпера, которые в большинстве своем были малоинформативными и не позволяли судить о химическом составе объектов.



Орбита астероида-изгнанника показана красными линиями

Дальнейшее изучение астероида группой Секкалла с помощью приемников X-Shooter и FORS2 на комплексе телескопов VLT показало, что 2004 EW95 – углеродный астероид. В спектре объекта в ближнем ультрафиолетовом диапазоне наблюдается провал, характерный для астероидов типа С. По мнению ученых, это указывает на то, что в 2004 EW95 имеет схожее с ними происхождение.

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На данный момент это самый большой класс астероидов, ведь в него входит 75% всех известных астероидов. Кроме того, открытие имеет и две другие особенности, свидетельствующие о присутствии в астероиде оксидов железа и филлосиликатов. Ранее эти вещества в поясе Койпера не обнаруживались. По мнению ученых, их наличие можно считать убедительным аргументом в пользу того, что в 2004 EW95 был выброшен в пояс Койпера из внутренней части Солнечной системы.

Хотя когда-то уже появлялись сообщения об обнаружении других нетипичных спектров у объектов пояса Койпера, ни одно из них не было подтверждено с таким уровнем точности. Открытие углеродного астероида в поясе Койпера – ключевое подтверждение одного из фундаментальных прогнозов динамических моделей ранней Солнечной системы,

– отметил астроном из ESO Оливье Эно.