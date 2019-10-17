Важный указ президента: Зеленский инициирует мораторий на проверки ФЛП

Президент Зеленский отдельным указом прописал неотложные меры по созданию благоприятных условий для малого бизнеса (физических лиц–предпринимателей). В указе предусмотрено введение моратория на 2020 и 2021 годы на проверки ФЛП. А также – увеличение максимального порога доходов предпринимателя на упрощенной системе налогообложения.

Указ, направлен на создание лучших условий для развития предпринимательства, опубликован на сайте президента.

Напомним, предпринимателей не устраивают предложения Зеленского относительно обязательных кассовых аппаратов

Зеленский поручил Кабмину:

► Создать Координационный совет по вопросам развития мелкого предпринимательства, привлечь к нему представителей общественных организаций.

► В течение 2 недель разработать и внести в Раду законопроекты о:

– Либерализацию условий и критериев зачисления ФЛП в I группу упрощенной системы налогообложения;

– Упрощение учета и отчетности;

– Установление большего размера предельного объема дохода в течение календарного года;

– Предоставление права использовать труд наемных лиц;

– Расширение перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

► Подготовить законопроект о введении моратория на 2 года на проверки ФЛП.

Важные нюансы:



– Мораторий не коснется тех ФЛП, которые осуществляют высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения.



– Мораторий будет касаться проверок соблюдения ФОПами порядка применения регистраторов расчетных операций.

► Обеспечить прозрачные и необременительные процедуры регистрации расчетных операций при продаже товаров через интернет.

► С 1 января 2020 года обеспечить тестирование налогоплательщиками бесплатной программы к регистраторам расчетных операций.

Законы о детенизации

Для внедрения необходимых изменений Владимир Зеленский подписал законы "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг", которые парламент принял 20 сентября 2019 года.

Цель этих изменений:

– защитить легальный бизнес от недобросовестной конкуренции;

– вывести из теневого оборота доли наличных расчетов и "серого" товара;

– повысить эффективность налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.

Кэшбэк

Чтобы стимулировать людей получать чеки, с 1 октября 2020 года должны внедрить механизм кешбека: возможность компенсации покупателю 100% стоимости приобретенных товаров в счет штрафа за нарушение требований по РРО, примененных к предпринимателю по жалобе потребителя.

Важное нововведение: с 1 января 2021 года возрастает лимит – с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона гривен – максимальный порог годового дохода ФЛП на упрощенной системе налогообложения со II группы плательщиков единого налога.