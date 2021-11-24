Президент России объяснил, что вакцинировался полгода назад. Теперь ему нужна была дополнительная защита.

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"Сначала я сделал это в виде укола, а на следующий день – вторую часть процедуры, а именно порошок назальной формы", – сказал он.

По словам Путина, после такой ревакцинации не имел никаких ощущений.

Это тот же шприц. Просто вместо жидкости набирал порошок. Я вдохнул и все,

– добавил он.

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