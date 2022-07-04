Именно на Юге Украины украинские войска переходят в контрнаступление. Российские оккупанты продолжают усиливать свою оборону в Херсонской и Запорожской областях.

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Данные системы дистанционного зондирования NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) показали аномально высокое количество пожаров вдоль линии фронта Николаев – Херсон 3 июля, в том числе вблизи Снигиревки, Засилья, Копани – Зеленой Рощи и Таврического. Эти места являются возможными эпицентрами для возможного украинского контрнаступления.

Массовые пожары вдоль линии фронта / Иллюстрации ISW

По всей вероятности, оккупанты прибегают к массовым поджогам, чтобы сорвать контрнаступление украинских сил на этих направлениях.

Какая ситуация на этом участке фронта

В Генштабе ВСУ в воскресенье, 3 июля, сообщили, что на Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений Сил обороны по вероятным направлениям наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

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Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей наших войск.

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