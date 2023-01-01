В прошлом году каждый украинец столкнулся с самым страшным, что может при жизни – кровавой войной, которую начала Россия. В то же время он показал наше единство, силу, несокрушимость и свободу. Даже, несмотря на темноту, сотни километров друг от друга, взрывы и постоянные "сюрпризы" врага украинцы продолжают вдохновлять мир своей смелостью.

Достойно внимания В укрытии или без света – но всегда с нашими читателями: как команда 24 Канала пережила 2022 год

Обращение ведущих 24 Канала

Ведущие 24 Канала поздравили украинцев с Новым годом. Они отметили, что 2022 год был тяжелым, а новый 2023 год будем встречать только благодаря Вооруженным Силам Украины.

Ведущие 24 Канала поздравляют с Новым годом: смотрите видео

Журналисты отмечают, что сотни дней и ночей проживали вместе с нашими мужественными героями, защищающими нас и наши территории. Каждое утро начиналось с рассказов наших ребят на передовой.

Мы вместе переживали и битву за Киев, и осаду Мариуполя, вместе радовались освобождению Изюма и Херсона. Ни на минуту не теряли веру в победу, мы тоже донатили, волонтерили и помогали укреплять нашу армию.

Ведущие 24 Канала благодарны вооруженным силам Украины, которые оберегают нашу независимость, отстаивают нашу землю от российских оккупантов. Журналисты благодарят наших волонтеров, которые продолжают делать невозможное.

Обращение ведущих 24 Канала к украинцам в Новый год: смотрите видео

Украинские военные показали всему миру, что такое мужество, украинские волонтеры – что такое щедрость, украинский народ – что такое вера и несгибаемость, а украинские СМИ – что такое называть вещи своими именами.

В любом другом году сегодняшний день был бы триста шестьдесят пятым. В этом году он триста одиннадцатый...

В 2023 году приказываем вам сообщить самую главную новость с 24 февраля. Мы ожидаем победы правды над ложью, мы ожидаем украинскую победу! Мы должны оставаться сильными, наша борьба вызывает восторг у всего мира.

24 Канал поздравляет с Новым годом: смотрите видео