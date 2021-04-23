В Сумах 29-летний мужчина протаранил забор на улице Первомайской. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 22 апреля, примерно в 4 утра. В результате ДТП никто не пострадал.

К теме Во Львове пьяный водитель Porsche Cayenne разбил 3 машины и помочился на полицейское авто: видео

Детали инцидента

Автомобиль Renault протаранил забор возле помещения Сумского районного управления полиции. Водитель транспортного средства не придерживался безопасной скорости движения.

Автомобиль в Сумах протаранил забор: смотрите видео

По словам 29-летнего мужчины, в автомобиле отказали тормоза. Однако патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП согласился пройти соответствующий осмотр в медицинском учреждении.

По результатам исследования, уровень алкоголя составил почти 2 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму. Автомобиль эвакуировали на спецплощадку, а на мужчину составили админпротокол.

Пьяные водители за рулем: последние новости