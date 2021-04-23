Въехал в забор отделения полиции: пьяный мужчина не справился с управлением в Сумах – видео
В Сумах 29-летний мужчина протаранил забор на улице Первомайской. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Источник:Патрульная полиция Сумской области
Инцидент произошел 22 апреля, примерно в 4 утра. В результате ДТП никто не пострадал.
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Детали инцидента
Автомобиль Renault протаранил забор возле помещения Сумского районного управления полиции. Водитель транспортного средства не придерживался безопасной скорости движения.
Автомобиль в Сумах протаранил забор: смотрите видео
По словам 29-летнего мужчины, в автомобиле отказали тормоза. Однако патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП согласился пройти соответствующий осмотр в медицинском учреждении.
По результатам исследования, уровень алкоголя составил почти 2 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму. Автомобиль эвакуировали на спецплощадку, а на мужчину составили админпротокол.
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