Вектор на дестабилизацию может стать трендом политического сезона, – нардеп Фельдман

Открытие девятой парламентской сессии дало старт новому политическому сезону в Украине, при этом перед Радой будет стоять несколько важнейших задач – выработать иммунитет к популизму и удержать ситуацию с "уличной политикой", чтобы не допустить развития дестабилизации политической ситуации в стране.

Об этом в своем блоге на сайте "Гордон" пишет народный депутат Украины Александр Фельдман.

"Именно парламент должен голосовать за реформы и принимать бюджет, от которого напрямую зависит благосостояние людей. С чем же Украина входит в эту последнюю предвыборную осень – с какими задачами и рисками? На мой взгляд, ключевая задача Верховной Рады – выработать иммунитет к популизму и работать с той повесткой, которая действительно важна для людей", – отмечал народный депутат.

По его мнению, задачей для здравомыслящих сил в парламенте является изменение политической повестки дня в соответствие с реальными потребностями людей.

"Благосостояние граждан и мир в Украине должны стать ключевыми приоритетами в работе Верховной Рады. Остальное – второстепенное. Например, одной из уже анонсированных ТОП-тем этой осени станет рассмотрение Избирательного кодекса во втором чтении. Пять тысяч депутатских поправок могли изменить законопроект до неузнаваемости... Я не вижу, каким образом смена системы голосования поможет восстановить мир и улучшить благосостояние людей, а значит, это чья-то очередная попытка переписать правила игры "под себя" накануне выборов, а не объективная потребность украинского общества", – отмечает Фельдман.

По его мнению, некоторые темы, которые сегодня поднимают политики, не только не соответствуют актуальным потребностям украинцев, но и раскалывают общество.

"В Украине де-факто стартовала избирательная кампания, и мы все чаще слышим заявления, которые задают новые контуры раскола Украины – по родному языку, по конфессии, по отношению к истории, по геополитическим преимуществам. Старая как мир технология "разделяй и властвуй" усиливает общественные противоречия, и создает искусственную повестку дня, отвлекая нас от действительно важных вещей", – уверен Фельдман.

При этом, Фельдман в своем блоге опасается, что определенные силы могут разыграть карту дестабилизации, что приведет к негативным последствиям для страны.

"20 июня мы видели, как "уличная политика" в худших ее проявлениях привела к трагедии в Харьковском городском совете. К сожалению, этот вектор на дестабилизацию и "силовую политику" может стать трендом политического сезона, и мы вернемся к ситуации 2014 года. Кто и как сможет воспользоваться нестабильностью – вопрос открытый, но совершенно точно, что это не в интересах Украины и украинцев", – подытожил народный депутат.