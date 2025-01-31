Война разрушила жизнь тысяч украинских семей, заставив их покинуть родные дома. Для Олеси Христофоровой из Великой Новоселки переломным моментом стало осознание, что они с мужем Александром могут не успеть перенести годовалую дочь в укрытие во время обстрелов. Это решение спасло их жизни. Теперь семья живет на Закарпатье и надеется когда-то вернуться в Донецкую область, получить компенсацию и восстановить уничтоженный российскими оккупантами дом.

Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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До большой войны: жизнь в родном поселке

Олеся Христофорова – переселенка из Великой Новоселки, которая была вынуждена покинуть дом из-за полномасштабного вторжения России в Украину. До начала большой войны она была в декрете с годовалой дочкой, и жила привычной жизнью в родном поселке. Однако все изменилось 24 февраля 2022 года, когда Украина проснулась от звуков взрывов и тревог.



Олеся Христофорова / Фото из личного архива

Олеся с мужем решили оставаться дома до последнего, пока ситуация не станет критической. В поселке не было систем оповещения, и предупреждения об обстрелах поступали через местных жителей. Ее мать работала в больнице, где часто получала звонки о возможных угрозах. Это заставляло семью спускаться в подвал в гараже, который был неудобным и опасным.

Мы пытались предупреждать соседей об обстрелах, но большинство из них игнорировали мои слова. Они смотрели на нас как на чудаков. И с каждым спуском в этот подвал мы все больше убеждались, что оставаться здесь опасно,

– вспоминает Олеся.

Окончательное решение об эвакуации семья приняла, когда вражеская армия оккупировала Волноваху.

Я чувствовала себя предательницей, когда мы уезжали из поселка. Казалось, что мы оставляем свою землю на произвол судьбы. Но сейчас я понимаю, что мы сделали правильный выбор,

– рассказывает Олеся.

Один из разрушенных домов в Великой Новоселке / Фото Юлии Слабинской

Путь в неизвестность

На своей машине семья доехала до Днепропетровской области. Девушка рассказывает, что тогда было трудно найти бензин, поэтому каждый километр дороги казался испытанием.

Продолжить свой путь семья планировала поездом в Закарпатье, но в Днепре столкнулась с проблемой переполненных эвакуационных поездов.

Люди толкались, бились за места, а проводники больше никого не впускали, потому что вагоны были переполнены. Мы были в шоковом состоянии. Это была первая воздушная тревога, которую мы услышали, и нам пришлось прятаться в метро. Я держала ребенка, маленький чемодан со всеми нашими сбережениями и боялась даже принять помощь от незнакомцев,

– вспоминает Олеся.

После неудачной попытки уехать железнодорожным транспортом они решили остановиться на ночь в гостинице. Благодаря постоянным обновлениям на сайте Укрзализныци мужчине удалось купить несколько билетов на разные поезда. На следующий день семье удалось выехать во Львов.

Новый дом на Закарпатье

После трехдневной дороги семья добралась до Закарпатья. Их приняли родственники мужа. Уже в первый день хозяйка дома отметила, что "отсиживаться здесь нельзя", и начала привлекать семью к волонтерству.

Эта женщина вдохновила нас и добавила в волонтерские чаты. Мой муж сразу пошел разгружать фуры, а ее дочь, тогда десятиклассница, вместе с волонтерами готовила бутерброды для переселенцев,

– говорит Олеся.

Сейчас семья снимает квартиру в Ужгороде. Женщина отмечает, что на третий год эвакуации они не чувствуют себя на Закарпатье как дома, но рады тому, что живы и могут на расстоянии помогать Волновахскому району и военным. Семья мечтает о том, что после окончания войны они поедут жить на родную Донетчину, однако возвращение в саму Великую Новоселку для них остается под вопросом.

Даже если война закончится, вопросы безопасности, разминирования и восстановления будут занимать годы. Мы не будем рисковать жизнью нашего ребенка,

– добавляет она.

Дом, которого нет

Олеся говорит, что долго чувствовала себя виноватой за то, что они оставили свое имущество.

Мы попросили друга вывезти некоторые наши вещи из Великой Новоселки, но даже это казалось мне предательством. Только со временем я поняла, что важнее сохранить жизнь, чем имущество,

– делится она.

Последние кадры из квартиры Христофоровых в Великой Новоселке, которое сняли волонтеры: видео из личного архива семьи

В семье была уникальная коллекция виниловых пластинок, которую мужчина начал собирать еще в студенческие годы. Их удалось вывезти к маме Олеси в Днепропетровскую область.

Некоторые пластинки были подписаны друзьями, которые, к сожалению, погибли на войне. Для нас это больше, чем просто музыка,

– делится Олеся.

Девушка рассказывает, что в их дом было прямое попадание, из-за которого разрушены окна, повреждена крыша и балкон, который они когда-то сами достраивали. Что сейчас с квартирой, они не знают.

"Мы пытались шутить, чтобы не плакать", – рассказывает она, вспоминая видео со знакомым интерьером, которое случайно увидела в новостном сюжете одного из телеканалов.

Фото и видео их разрушенного жилья каждый раз заставляют Олесю погружаться в воспоминания.

Квартира была нашей первой большой совместной мечтой. Мы с мужем купили ее после бракосочетания, хотя выбор в нашем поселке был небольшим. Сначала жилье выглядело ужасно: старая советская хрущевка с деревянным полом, пятнами влаги на потолке и полуразрушенной ванной. Но мы увидели в ней потенциал и решили превратить эту квартиру в свой дом,

– вспоминает Олеся.

Олеся Христофорова в своей квартире в Великой Новоселке во время ремонта / Фото из личного архива

Супруги собственноручно сделали ремонт, сломав стены, снимая пол и создавая новое пространство с помощью идей из Pinterest.

В каждую деталь мы вкладывали свою душу. Это был наш первый большой совместный проект. В спальне даже сделали письменный стол для будущей детской – уже планировали, что наша дочь будет учиться там. У нас постоянно были друзья. Мы любили путешествовать, а потом устраивали тематические вечера: грузинские, итальянские, испанские. Все в нашей квартире было сделано так, чтобы туда хотелось возвращаться. Однако прожить там мы успели только два года,

– признается она.

Квартира Христофоровых после ремонта / Фото из личного архива семьи

Надежда на будущее

Несмотря на потери и эвакуацию, семья верит в лучшее. Они подали заявку в ЦНАП Великоновоселковской общины на регистрацию разрушенного жилья и рассматривают возможность получения компенсации в будущем, когда президент подпишет законопроект №11161, который утверждает механизм компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество на территориях, где ведутся активные боевые действия или которые временно оккупированы. Или будут разработаны другие механизмы.

Мы долго не решались подавать эту заявку, потому что казалось, что это означает окончательно попрощаться с домом. Но понимаем, что нужно двигаться дальше. Сегодня я точно знаю, что мы сделали правильный выбор, когда уехали. Главное – это безопасность нашего ребенка. А дом? Мы верим, что когда-то сможем вернуться и отстроить все заново. Потому что дом – это больше, чем стены. Это наши воспоминания, наша история, наша семья. И хотя сейчас эти стены разрушены, дом до сих пор живет с нами в сердцах,

– говорит Олеся.

Последствия обстрела в Великой Новоселке 31 июля 2024 года / Фото Великоновоселковской СВА

Как получить компенсацию в Великоновоселковской общине

Жители Великоновоселковской общины имеют право на компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье в результате российской агрессии. Подробнее об этом на запрос журналистов "Свой дом" рассказала Светлана Гноева, специалист Великоновоселковской поселковой военной администрации.

Она отмечает, что компенсация предусмотрена для физических лиц, граждан Украины, которые являются владельцами поврежденных или уничтоженных объектов недвижимости.

Важно иметь документы, подтверждающие право собственности на имущество и факт его повреждения или разрушения (акт обследования, технический отчет). Заявки принимаются через портал Дия. Также компенсацию могут получить наследники, застройщики или зарегистрированные жители дома, которые не являются владельцами, но обратились в Комиссию для проведения обследования. Компенсация может быть в форме финансирования на восстановление жилья или сертификата на покупку нового дома или квартиры,

– говорит Светлана.

Однако пока помощь могут получить не все жители общины. По словам Сергея Кравченко, председателя Великоновоселковской СВА, ситуация в общине очень тяжелая – по состоянию на 4 декабря 2024 года из 29 населенных пунктов общины 11 находятся под оккупацией.

Председатель Великоновоселковской СВА Сергей Кравченко / Фото из личного архива господина Сергея

По словам Сергея Кравченко, по состоянию на 4 декабря 2024 года компенсации за поврежденное жилье получили 64 жителя общины, за уничтоженное – 34.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения России в Великоновоселковской общине проживало более 19 тысяч человек. Однако из-за постоянных обстрелов и оккупации, на конец 2024 года, в громаде оставалось 823 человека.

Стоит ли надеяться на получение компенсации за жилье жителям прифронтовых территорий рассказал ведущий юрист по региональной координации благотворительного фонда "Право на защиту" Павел Снижко.



Павел Снижко / Фото из личного архива юриста

Принимая во внимание требования действующего законодательства, пока программа предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, доступна для владельцев, которые имеют жилье на неоккупированной или деоккупированной территории, которая не внесена в перечень территорий активных боевых действий. На сегодня нарабатывается механизм, который позволит облегчить процедуру получения компенсации за разрушенные или поврежденные объекты недвижимого имущества для ВПЛ, которые переместились с территорий, включенных в перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных Россией,

– говорит юрист.

Важно! К сожалению, в течение декабря 2024 года и января 2025 года количество оккупированных населенных пунктов Великоселковской общины возросло, а бои продолжаются в самой Великой Новоселке