Где расположен населенный пункт Великая Новоселка, показывает на карте 24 Канал.

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Где на карте Великая Новоселка и как далеко от Днепропетровщины

Сейчас российская армия значительно продвинулась в Великой Новоселке.

Несмотря на вывод Сил обороны из южной части Великой Новоселки, они продолжают удерживать некоторые позиции в этом поселке, преимущественно на окраинах. Таким образом украинская армия не позволяет оккупантам двигаться дальше.

Великая Новоселка расположена в Волновахском районе Донецкой области.

Где расположена Великая Новоселка: смотрите на карте

Это довольно немалый населенный пункт, расположен между тремя областями - Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.

Где расположен поселок Великая Новоселка: смотрите на карте

Великая Новоселка лежит всего примерно в 3 километрах от Времевки, а до границы с Днепропетровщиной – примерно в 20 километрах.