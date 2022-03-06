Судно пришвартовали у крупного британского нефтеперерабатывающего завода. Ранее правительство Великобритании запретило судам "любой связи с Россией" заходить в свои порты. Причина – вторжение в Украину.

К теме Для судов агрессора закрываются мировые порты: какие страны уже наложили запреты

Однако профсоюз Unite заявил, что груз якобы не входит в запрет. Судно было под немецким флагом.

Однако генсекретарь Unite Шэрон Грэм подчеркнула, что работники ни при каких обстоятельствах не будут выгружать российскую нефть, независимо от флага судна, которое ее доставляет.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!