Британское издание Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, анонсировало санкции от британского правительства против России. Санкции, вероятно, будут касаться военного производства страны и российских олигархов.

Важно Будут элементы нефтяного эмбарго, – Денисенко о следующем пакете санкций ЕС против России

Кроме того, источник издания заявил, что правительство рассматривает возможность повышения пошлин на ряд российских товаров.

Собеседник Bloomberg добавил, что Великобритания может ввести санкционные ограничения против лиц и структур, распространяющих дезинформацию о войне России против Украины.

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