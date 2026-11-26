Как выяснило издание The Telegraph, ветеранам предложили добровольно присоединиться к учениям, в частности принять участие в весенних учениях НАТО Steadfast Defender. Руководители трех видов Вооруженных сил призвали адресатов обновить актуальные контактные данные и сообщить о полученных гражданских специальностях.

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Зачем Лондон формирует базу данных ветеранов

Письма были отправлены стратегическим резервистам – военным, недавно покинувшим регулярную службу, но по закону сохраняющим обязанность вернуться в строй в исключительных обстоятельствах. В военном руководстве стремятся детально оценить обновленные навыки граждан после демобилизации.

Даже если вы когда-то были танкистом в армии, ваши гражданские навыки сейчас могут быть совсем другими и на самом деле более полезными для обороны– сообщил источник в армии.

Эксперты добавили, что внезапного призыва пока никто не планирует, однако государство обязано располагать актуальной базой контактов.

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В британском Министерстве обороны рассылку назвали практической мерой для укрепления сдерживания и снижения риска возникновения большого конфликта. Лондон укрепляет свою устойчивость в соответствии со статьей 3 Альянса, учитывая растущую российскую угрозу и попытки Путина проверить решимость альянса.

Ранее министр обороны Уэс Стритинг предупреждал, что Соединенное Королевство должно подготовиться к войне за 1 000 дней. При этом численность британской армии сократилась почти до 73 000 военнослужащих, что является рекордно низким показателем со времен наполеоновских войн.

Также на фоне воздушных угроз Королевские военно-воздушные силы Великобритании начали укрывать свои самолеты в ангарах и под защитными сетками.