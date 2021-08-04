Так, корабли "Блайт" и "Рэмзи" передадут Военно-Морским Силам Украины. Перед тем их отремонтируют.

Кстати Украинский катер типа Island прошел обучение у побережья Грузии

Корабли прошли долгий путь

За 21 год "Рэмзи" прошел 175 тысяч миль, а "Блайт" за 20 лет преодолел 185 тысяч миль.

"Блайт" и "Рэмзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины,

– говорится в сообщении британского флота.

Кстати, эти суда заменят по инициативе Project Wilton по внедрению автономных и беспилотных лодок.