О новых санкциях объявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она подчеркнула, что пропагандистская машина Путина делает все для создания фейков об Украине.

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Кто попал под санкции

Британское правительство ввело санкции против российских пропагандистов Александра Жарова, Алексея Николова, Антона Анисимова, Сергея Брилева и против генерала Михаила Мизинцева, которого называют "мариупольским мясником".

Также под ограничениями теперь "Россия сегодня" и "ТВ-Новости". Кроме того, правительство Великобритании ускорило введение санкций против руководства фонда стратегической культуры.

Глава МИД Лиз Трасс отметила, что пропагандисты играют серьезную роль в войне России против Украины, именно поэтому они попали под санкции.

Война Путина против Украины базируется на потоке лжи. Британия помогла возглавить мир в разоблачении кремлевской дезинформации, и эта последняя партия санкций поражает бессовестных пропагандистов, которые выталкивают фейковые новости и нарративы Путина,

– заявила Трасс.

К слову, еще в 2018 году оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование о Сергее Брылеве, в котором говорится о том, что пропагандист и его жена могут быть подданными Великобритании и имеют там собственность. Поэтому эти санкции по нему ударят болезненно.

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