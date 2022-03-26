Кстати, среди подсанкционных компаний есть российский производитель дронов "Кронштадт". Предприятие поставляет беспилотники своим военным.

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Россия не будет иметь своих беспилотников

В Великобритании учли, что украинская ПВО, наверное, ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта. Поэтому Россия использует больше беспилотников. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на них и истощению мощностей.

Теперь "Кронштадт" не будет производить новые дроны. Оккупанты тогда не смогут компенсировать потери беспилотников.

Глава ОП Андрей Ермак отреагировал на санкции. Он отметил, что "Кронштадт" – это основной производитель беспилотника "Орион".

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