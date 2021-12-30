В Великобритании неутешительная ситуация с коронавирусом. Вторые сутки подряд там фиксируют рекордное количество новых заражений.
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Критическая ситуация с COVID-19 в Британии
В статистику за 29 декабря впервые за последние 5 дней включили данные из всех четырех частей Соединенного Королевства. Суммарно коронавирус подтвердили у 183 037 местных жителей.
Это новый рекорд, предыдущий зафиксировали лишь 28 декабря. Тогда COVID-19 подтвердили у примерно 140 тысяч человек. Однако случаи заражений в Северной Ирландии в эти показатели не учли.
Больше всего больных – в Англии
Самая масштабная доля новых больных приходится на Англию – более 138 тысяч. В то же время для менее густонаселенных Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии их показатели являются максимумами.
В части случаев в статистику 29 декабря могла попасть часть данных за выходные после Рождества.
Количество смертей не растет
Несмотря на большое количество новых заражений коронавирусом, количество смертей не возросло и остается на таком же уровне, как последние несколько месяцев. В то же время показатели госпитализаций растут. Сейчас они достигли самого высокого уровня, начиная с марта 2021 года.
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