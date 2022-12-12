Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отвечая на вопросы экс-премьера Бориса Джонсона на заседании парламента. Министр подчеркнул, что рассматривает варианты предоставления такого оружия для Украины.
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Что говорят в Лондоне
Борис Джонсон спросил Бена Уоллеса о возможности предоставления Украине ракетных систем большей дальности. для уничтожения или повреждения мест запуска русских беспилотников. В ответ на это министр обороны отметил, что изучает этот вопрос и если Россия не прекратит обстрелы гражданских объектов и в дальнейшем будет нарушать Женевские конвенции – Лондон сможет пойти на такой шаг.
Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы могли бы предоставить. Мы также имеем на вооружении потенциальные системы вооружений, которые более дальнобойны, и если россияне будут продолжать обстреливать гражданские районы и пытаться нарушить Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы увидеть, что мы будем делать дальше,
– заявил Уоллес.