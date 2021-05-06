Быстрая судебная реформа сделает невозможным работу таких одиозных судей как Павел Вовк и Сергей Чванкин. О необходимости изменений судебной системы сегодня, 6 мая, отметили госсекретарь США Энтони Блинкен и посол Евросоюза в Украине.

В частности, посол ЕС Матти Маасикас 6 мая написал в Twitter, что Евросоюз рассчитывает, что Украина будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов Высшего совета правосудия (ВСП), который сейчас является высшим органом судейского самоуправления.

"Важная подсказка Венецианской комиссии проложит путь к определению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект 3711-д)", – написал Маасикас.

Посол отметил, что особенно важно участие международных экспертов в органах отбора и их решающий голос в принятии решений. Ведь главная идея законопроекта заключается в создании этики совета, которая будет помогать проверять кандидатов в ВСП и его действующий состав на соответствие критериям профессиональной этики и добродетели. Орган должен действовать в течение 6 лет.

Также сегодня о важности срочной судебной реформы подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Мы говорили о важности независимости антикоррупционного совета, также говорили о реформе судебной власти, каким образом избираются судьи", – подчеркнул американский госсекретарь.

Очевидно, западные партнеры пытаются помочь Украине в первую очередь очистить судейский корпус от одиозных представителей. Например, от таких, как председатель Киевского районного суда Одессы Сергей Чванкин, о бурной деятельности которого знает вся Украина. На сегодня в полиции и прокуратуре на Чванкин представлены сотни жалоб от предпринимателей и рядовых граждан. Журналисты AspiNews даже передавали жалобы на Чванкина лично Зеленскому во время его пресс-марафона 9 октября 2019 года. Но по какому-то странному стечению обстоятельств ни один силовой орган не довел до конца хоть какое-то дело о возможной коррупции Чванкина.

Хотя в прессе неоднократно писали и о роскошном доме Чванкина за 1,5 миллиона долларов в центре Одессы, записанном на тещу-учительницу, и о его прайс-листе на "правильные" судебные решения и тому подобном. Вероятно, мощное прикрытие в Киеве позволяет одесскому судье чувствовать себя хозяином жизни.

В этой ситуации похоже, что от таких судей, как Чванкин, Вовк и другие Украину спасут только наши западные партнеры. Потому что отечественная судебная система слишком прогнила и не способна на самоочищение.