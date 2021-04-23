О деле "Роттердам +" Венедиктова рассказала в эфире "Права на власть". Она заверила, что хочет, чтобы антикоррупционные правоохранительные органы оставались независимыми.

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Генпрокурор говорит, что действия прокурора не нравятся всем

Генпрокурор говорит, что действия прокурора, который трижды закрывал дело, не нравятся всем и вызывают много вопросов.

Но почему мы себе не даем ответы, что тот же ВАКС – три разных судьи! Трижды отказывал детективам в отводе прокурора? Треугольник НАБУ – САП – ВАКС, – мы должны давать им возможность быть независимыми. С другой стороны стоит вопрос: Венедиктова должна пойти и что-то изменить,

– заметила Венедиктова.

Руководительница Офиса генпрокурора заверила, что она готова что-то менять, однако в случае, когда у нее будут сроки для эффективного расследования.

В Центре противодействия коррупции "прошлись" по заявлению Венедиктов

В Центре противодействия коррупции проанализировали заявление Венедиктовой и определили его как манипуляционное. В ГПК говорят, что суд может отвести прокурора лишь по четко определенным законом основаниям. Однако другая ситуация с генпрокурором, который может сделать это из-за неэффективности прокурора.

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Также в ГПК напомнили, что еще в январе Венедиктова обещала проверить деятельность прокурора Пономаренко, однако ни о каких результатах общественность не проинформировали.

Времени для того, чтобы обратиться в суд, достаточно

По времени для расследования, которого якобы не хватает, то в Центре с этим не согласны.

Венедиктовой прекрасно известно, что до истечения сроков досудебного расследования осталось три дня. Следствие остановлено для выполнения международных поручений. Однако как только сроки возобновятся, у прокурора САП будет целых три дня для того, чтобы начать обращение в суд с обвинительным актом и открыть защите материалы для ознакомления,

– пишут в ГПК.

В ГПК говорят, Венедиктовой только нужно заменить прокурора на того, кто готов передавать дело в суд и отстаивать обвинения.

Что известно о деле "Роттердам +":