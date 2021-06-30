Поэтому, как говорится в приказе, департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, будет возглавлять Максим Якубовский. Ранее этой частью руководил Гюндуз Мамедов.
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Обязанности Мамедова передали Якубовскому
Максим Якубовский работает в Офисе генпрокурора заместителем Ирины Венедиктовой с 10 сентября 2020 года. Мамедов работает на аналогичной должности почти на год дольше – с октября 2019 года.
Приказ о передаче полномочий Мамедова Венедиктова подписала 29 июня. Его уже обнародовали на официальном сайте Генпрокуратуры.
Дело генпрокуратуры касательно "Украинского выбора"
- В марте 2021 года трем руководителям инициативных групп "Украинский выбор" Медведчука сообщили о подозрении.
- Им инкриминируют организацию и проведение незаконного "референдума" в оккупированном Крыму.
- Следователи установили, что представители движения способствовали оккупации Крымского полуострова. Их действия квалифицировали по статьям о государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
- Именно департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, расследует дело "Украинского выбора".
Что известно про "Украинский выбор"?
Это пророссийская платформа, которая транслирует позицию Виктора Медведчука и его соратников. Среди задекларированных целей, которые публично распространяли в 2014 – 2015 годах отказ от евроинтеграции, вступление в Таможенный союз.
Кроме декларируемой деятельности, представители организации участвовали в мероприятиях по содействию российской агрессии против Украины.
Данные из Википедии
Как Якубовский связан с Медведчуком
В интервью "Цензор.нет" Максим Якубовский подтверждал причастность к организации, которую создал Виктор Медведчук. Речь идет об "Украинском выборе", в котором Якубовский был экспертом.
Я работал в экспертном центре, который создали при "Украинском выборе", с 2012 до 2014 года, в то время, когда уволился из прокуратуры. Они в свое время писали концепцию нового законопроекта о борьбе с коррупцией, и меня туда пригласили помочь. Мне это было интересно, но это обычная юридическая работа,
– рассказывал Якубовский.
Впрочем, Якубовский утверждал, что никогда не был членом "Украинского выбора".