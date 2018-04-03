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Венесуельский урок Украине

Грани правды 132 Читати новину українською

23 года Украина жила в атмосфере тотального популизма – и он дал метастазы. Теперь мы требуем от государства решать наши проблемы за счет бюджета. Хотя государство может дать нам лишь то, что перед этим оно у нас отобрало.

В воюющей стране очень легко быть патриотом. Беда лишь в том, что патриотизм – это лучшее прикрытие для популиста. Добавляем сталь в интонацию, говорим, что враги будут уничтожены и учимся рубить ладонью воздух. Затем начинаем рассуждать о справедливости и предлагаем все поделить.

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Мы забываем, что ничего не берется из воздуха: если не ты платишь за что-то, то за него платит государство из бюджета. А госбюджет – это наши же деньги, собранные в виде налогов. А когда кто-то хочет халявы – это значит, что за него должны платить другие.

Вы, ваша мама, ваша жена, ваши дети – нет никакой абстрактной тумбочки с деньгами, за счет которой погасят чужие долги. Есть мой карман, ваш карман, наши налоги. Кредиты, которые отдавать придется нашим детям.

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Чтобы понять, чем чреват "праздник народной щедрости", достаточно взглянуть на Венесуэлу. Несколько лет назад тамошние власти объявили магазины по продаже бытовой техники – "спекулянтами" (те повышали цены из-за падения курса нацвалюты).

В итоге в магазины пришли ребята с автоматами и от имени государства заявили о том, что бытовая техника будет стоить в 10 раз дешевле рыночной стоимости.

По итогу страна получила тотальное уничтожение розничных сетей. Потому что фирмам нет смысла привозить холодильники и телевизоры, чтобы покупатели уносили их домой за 30% от реальной стоимости.

Венесуэла – это прекрасный пример того, во что превращается страна, у руля которой находится "кухарка". Даже если эта кухарка в прошлой жизни водила автобус – как Николас Мадуро. Те, так называемые патриоты, которые требуют халявы, по сути призывают утопить Украину – точно так же, как топит Венесуэлу ее президент.

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Те, кто сейчас думают, что угробить страну можно лишь в ходе долгого и упорного труда – напрасно обольщаются. Достаточно вдоволь поиграть с валютным регулированием и принудительным ценообразованием, чтобы твое государство превратилось в нечто плохо пахнущее. Никто не станет летать в страну, если это невыгодно. Никто не будет выдавать кредиты, если государство разрешает их не возвращать. Никто не будет заниматься розничной торговлей, если чиновник станет решать, какая цифра должна стоять на ценнике.

Если украинцы хотят жить как в Швеции, то они должны быть готовы платить 70% налоги. Если они не хотят платить такие налоги, то пусть не требуют больших пенсий и бесплатной медицины.

Нельзя абстрактно быть за все хорошее против всего плохого. Украине пора начать договариваться о том, какой она будет. И либо это будут делать ее собственные граждане, либо этим займется кто-нибудь еще.

Автор: Павел Казарин
Теги: Деньги Венесуэла Грани правды
Источник: 24 Канал
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