Журналисты надеются, что Евросоюз скоро исправит эту ошибку. Также они надеются, что кабельные операторы добровольно начнут убирать этот пропагандистский российский канал из своих программных предложений, чтобы уменьшить распространение призывов к разжиганию войны.

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Венгерские журналисты призвали запретить в ЕС канал RTR Planeta

На минувшей неделе член политической партии "Моментум" Мартин Томпос призвал Telekom и Vodafone удалить этот канал, ведь на нем транслируют программы одного из величайших пропагандистов российского президента – Владимира Соловьева.

В Vodafone ответили, что он не входит в список приостановленных каналов ЕС. В свою очередь, в Telekom заявили, что они следят за изменением правовой среды и ведут переговоры с компанией по этому поводу. В настоящее время канал RTR Planeta доступен у обоих поставщиков программных услуг.

Тогда Национальная ассоциация венгерских журналистов (MUOSZ) 16 марта призвала ЕС запретить этот канал во всем Европейском Союзе.

Поскольку кровь стынет от осознания, что в Венгрии и, вероятно, где-нибудь в Европе этот новостной канал (на самом деле псевдоновостной канал) все еще доступен по предложению крупных кабельных операторов,

– говорится в обращении.

Журналисты добавили, что в его эфире и дальше могут по-русски говорить о нападении страны-агрессора на Украину как о "специальной военной операции". Ведь этот пропагандистский канал "по-рабски следует за нарративом Путина и не проявляет чувствительности к актам войны против человечества".