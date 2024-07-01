Однако Украине ничего не угрожает, ведь ЕС этого не допустит. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева и области Тибор Томпа, отметив, что Орбан будет продвигать и другие важные вопросы, а председательство является формальным процессом.

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Стоит ли готовиться Украине к новым пакостям

По словам главы, ничего страшного со стороны Венгрии для Украины и украинских граждан следующие полгода не произойдет. Ведь вся эта функция председательства является просто символической, в ее основе лежит одна цель.

Виктор Орбан должен созвать членов правительства всего Европейского Союза для решения насущных европейских проблем,

– объяснил Томпа.

Глава рассказал, что, к сожалению, Орбан сейчас выдвинул 7 пунктов, которые должен рассмотреть ЕС, в которых нет вопросов по Украине. Там есть вопросы конкурентоспособности ЕС, миграции и демографических проблем.

В ближайшее время, что неудивительно, Орбан может доложить о своей программе, что бы он хотел воплотить в Европейском Союзе, не раньше конца августа – начала сентября 2024. Однако решение по всем этим идеям будет однозначно принимать только президент Совета ЕС не раньше декабря,

– отметил Томп.

Несмотря на то, что Орбан любит "ставить палки в колеса" Украине, европейские институты настроены так, что он этого сделать не сможет.

Так, будут пророссийские нарративы, никуда от этого не деться, но Украина, как и двигалась, так и будет двигаться в евроатлантическом направлении,

– подчеркнул глава.